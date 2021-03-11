РИАМО - 11 мар. Морозный антициклон в скором времени перестанет господствовать в Москве и Подмосковье, в пятницу приблизится теплый атмосферный фронт, температура местами составит до плюс 1 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

Морозный антициклон уйдет под натиском атмосферного фронта с Атлантики. В четверг антициклон еще будет господствовать в большей части Европейской России. В течение дня будет светить солнце, осадков не будет. Максимальная температура составит минус 10 – минус 12 градусов.

«В ночь на пятницу антициклон также сохранит свое влияние, при этом морозы усилятся до минус 18 по Москве. По области столбики термометров могут опуститься до минус 20 градусов. Во второй половине пятницы к Москве приблизится теплый атмосферный фронт. Будет облачно, может пойти легкий снег, морозы отступят. Температура в Москве будет составлять до минус 7 градусов, а в Подмосковье — до минус 10», — говорится в сообщении.

В субботу ожидается облачная погода со снегом. Уже днем температура повысится до оттепели — от минус 4 до плюс 1 градуса.

Погоду в воскресный день будет определять теплый сектор циклона. Возможны небольшие осадки в отдельных районах. Температура под утро будет составлять от 0 до минус 5 градусов, а днем — от минус 2 до плюс 3 градусов.

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