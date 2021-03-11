РИАМО - 11 мар. С января 2021 года органы опеки и попечительства подмосковного Реутова устроили в замещающие семьи четырех детей, оставшихся без попечения родителей, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Активная работа по устройству детей-сирот в семьи и подготовка приемных родителей не прекращается и в этом году, с января текущего года в новые дома устроили четырех малышей из Реутова. Будущие родители могут проконсультироваться по любым вопросам у психологов, юристов и медиков, которые работают в школе приемных родителей, функционирующей в рамках партийного проекта «Крепкая семья», - говорится в сообщении.

Также в помощь родителям в регионе работает мобильное приложение для смартфонов «Усыновление в Московской области». В нем можно оперативно записаться на прием в региональный банк данных детей, задать любые вопросы, касающиеся усыновления, а также ознакомиться с анкетами детей, которые ждут своих новых родителей.

Депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Тарас Ефимов отметил, что у желающих усыновить ребенка в Московской области все популярнее становятся школы приемных родителей.

«Семейное устройство детей-сирот, сопровождение замещающих и приемных семей становятся основным вектором социального развития страны. Благодаря функционированию школ приемных родителей будущих мам и пап бесплатно обучают возрастной психологии детей и общению с теми, кто сильно переживает разлуку с кровной семьей. В Реутове такая школа работает уже не первый год, через нее прошли уже более нескольких десятков будущих родителей», - сказал Тарасов.

В Подмосковье проживает более 23 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них почти 16 тысяч человек находятся на воспитании в опекунских и приемных семьях. Кроме этого, свыше 7 тысяч детей проживают в семьях усыновителей.