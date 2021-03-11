РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 мар. Временно будет ограничено движение транспортных средств и парковка на улицах Пушкина и Шмидта 14 марта, сообщается в официальной группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

«Ограничение движения будет действовать с 9:00 до 17:00. Водителям необходимо быть внимательными и заранее выбирать другие маршруты», - говорится в сообщении.

Движение будет ограничено на улице Пушкина от дома 17 до дома 21, от дома 14 до дома 22, от дома 24 до дома 26. На улице Шмидта от дома 25 до дома 53.