РИАМО - 11 мар. В подземный коллектор на Южной рокаде переложат порядка 32 км высоковольтных воздушных линий электропередач (ЛЭП), сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«Значительная часть Южной рокады пройдет по освобожденным от линий электропередачи участкам местности, не затронет зеленые зоны и существующие постройки», – сказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Подземное исполнение линий значительно улучшит эстетический облик города и создаст более благоприятные условия жизни горожан, отметил он.

Проведение работ планируется в рамках возведения участков Южной рокады от Пролетарского проспекта до МКАД.

Загрутдинов отметил, что возведение хордовых магистралей должно завершиться в 2023 году.

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