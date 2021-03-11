РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 мар. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатом совета депутатов Балашихи Светланой Танановой в рамках партпроекта «Единой России» «Старшее поколение», навестил пенсионера Ивана Борзых из микрорайона Южный и передал ему продуктовый набор от волонтерского штаба, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

Заявка на помощь поступила во время дистанционного приема областного депутата. Мужчина рассказал, что недавно выписался из госпиталя после тяжелой болезни, проживает один.

«Депутаты пожелали Ивану Борзых скорейшего восстановления и попросили, если нужна будет помощь, обязательно звонить на телефон волонтерского штаба. Пенсионер поблагодарил депутатов за оказанную помощь», - говорится в сообщении.

По словам Ефимова несмотря на спад пандемии, волонтерский штаб Балашихи принимает до пяти заявок в неделю.

«О помощи просят одинокие пенсионеры, ветераны, многодетные семьи. Стараемся оперативно реагировать и совместно с муниципальными депутатами и волонтерами продолжаем доставлять продуктовые наборы и жизненно необходимые лекарства», - подчеркнул Ефимов.

Телефон горячей линии волонтерского штаба в Балашихе: 8(495)522-50-19, 8(495)521-12-03.