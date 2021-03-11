РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мар. XIV Областной фестиваль-конкурс исполнителей русского народного танца «Карусель Московии» пройдет 13 и 14 марта в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Первый день, конкурсный, состоится в Люберецком дворце культуры, а второй – гала-концерт, будет проведен во Дворце спорта «Триумф». Организаторы фестиваля-конкурса – министерство культуры Московской области, Музыкальное общество Московской области и администрация городского округа Люберцы. Председатель жюри – заслуженный работник культуры РФ, доцент кафедры хореографии Российского института театрального искусства ГИТИС Елена Щеголева.

«Принять участие и показать свое мастерство приедут 27 талантливых коллективов из 15 муниципальных образований Московской области – это более 500 участников. В Масленицу все участники фестиваля исполнят самый большой хоровод Московской области», – говорится в сообщении.

Фестиваль «Карусель Московии» – это масштабный праздник русского народного хореографического творчества, который способствует укреплению и восстановлению исторических корней Московской области, сохранению культуры исполнения русского народного танца, а также повышению художественного уровня выступлений танцевальных коллективов региона. За 25 лет существования фестиваля в нем участвовали более 8 тысяч исполнителей русского народного танца.