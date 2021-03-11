РИАМО - 11 мар. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении уроженца одной из Республик Средней Азии, которого обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении трех женщин, сообщила РИАМО старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, в период с 26 июня по 2 июля 2020 года в ночное время, вблизи улиц Южнобутовская и Адмирала Руднева, на территории района Южное Бутово в городе Москве, обвиняемый, напал на трех женщин и совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера», – отметила Иванова.

Правоохранителям удалось за короткое время задержать уроженца одной из Республик Средней Азии. Доказать вину подозреваемого удалось на опознаниях, а также с помощью судебных экспертиз.

Дело направили в столичную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи его в суд для рассмотрения по существу.