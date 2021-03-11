РИАМО - 11 мар. Военнослужащие отдельного комендантского Преображенского полка провели тренировку в рамках подготовки к параду Победы на Красной площади в Москве, передает в четверг корреспондент РИАМО.

В ходе занятий на плацу подразделения в районе Лефортово солдаты и офицеры отработали строевые приемы при выносе Государственного флага РФ и Знамени Победы, а также приемы с оружием и без него.

«Сегодня, как и каждый день, мы занимаемся в обычном режиме. Мы не можем подвести руководителей страны и непосредственно своих начальников. Конечно, как и любой человек, солдаты могут допустить ошибки. Мы, как профессионалы, их замечаем и стараемся исправить», - сказал начальник штаба батальона почетного караула Алексей Рукленко.

Он также рассказал о требованиях, которым должны соответствовать военнослужащие почетного караула - это рост от 180 см, хорошая физическая форма, психологическая устойчивость, уверенность в себе и высокая степень ответственности.

В этом году почетному караулу Преображенского полка исполняется 65 лет. За это время почетный караул принял участие более чем в 50 тысячах специальных мероприятий на территории России и за рубежом.