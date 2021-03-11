РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 мар. 726 несовершеннолетних планируют трудоустроить в городском округе Мытищи в 2021 году, сообщила «РИАМО в Мытищах» директор Мытищинского центра занятости населения Елена Донскова.

Это приблизительно 10% от населения в возрасте от 14 до 18 лет, которые проживают в городском округе.

«Всего планируем трудоустроить 726 человек. Подписано соглашение между главой и министерством соцразвития Московской области о финансировании этих мероприятий на сумму 5 396 000 рублей со стороны местного и 1 633 000 рублей со стороны бюджета Московской области. На трудоустройство 552 подростков в образовательных школах, учреждениях культуры, спорта и молодежной политики», - сказала Донскова.

Она добавила, что 174 человека будут трудоустроены на предприятия округа, и предполагается на это израсходовать еще 3 398 000 рублей.

«В месяц подросткам будут платить не менее 15 тысяч рублей. Работают дети в соответствии со своим возрастом. 14-летние работают меньше всего - от 4 часов. 17-летние работают на 1 час короче, чем взрослые. Еще есть ограничения по подъему тяжести», - уточнила Донскова.