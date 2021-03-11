РИАМО - 11 мар. Порядка 100 тыс рабочих мест появится в технопарках и складах рядом с московским участком Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), которая проходит через территорию новой Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Московский участок ЦКАД немногим более 20 километров, однако планы по развитию прилегающей к нему территории довольно масштабные. <…> Объем коммерческой недвижимости в этой локации может создать не менее 100 тысяч рабочих мест», — сказал глава департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин.

Отрезок ЦКАД в Троицком административном округе планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году. На близлежащей территории появятся технопарки, логистические центры, офисные и бизнес-площадки. Их общая площадь составит 4-5 млн «квадратов». Около 80% территории будут отданы под коммерческую деятельность.

Один из участков площадью около 40 га уже приватизировал инвестор. Там планируют построить логистический центр площадью 300 тыс кв метров.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Этот масштабный транспортный проект позволит разгрузить федеральные дороги Московской области, а также МКАД. Дорога пройдет в обход населенных пунктов и соединит Каширское, Симферопольское, Калужское, Киевское, Минское, Волоколамское, Ленинградское, Дмитровское, Ярославское, Горьковское и Рязанское шоссе.

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