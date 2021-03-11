РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мар. Власти подмосковного Подольска разъяснили жителям, что доначисления за услугу теплоснабжения в микрорайоне Климовск проводятся в рамках действующего законодательства, они связаны с ранним формирование платежек в декабре, где учитывалась не вся оказанная услуга, сообщается на сайте администрации округа.

Жители микрорайона Климовск в своих обращениях в администрацию, а также в комментариях в аккаунтах органа местного самоуправления задают вопрос о том, почему значительно увеличились суммы в платежных документах за жилищно-коммунальные услуги, сформированные МосОблЕИРЦ за февраль текущего года. Как сообщил первый замглавы администрации Подольска Владислав Лукьяненко, доначисления проводят в рамках законодательства для жителей многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учета (ОДПУ).

«Дело в том, что в 124 домах микрорайона Климовск, где установлены такие приборы, в платежках за январь 2021 года учтена корректировка по показаниям периода с 9 по 31 декабря 2020 года, а начисления января ранее в счета не включались и с рассрочкой вместе с текущими начислениями будут отражаться в платежках за февраль и март. В связи с предстоящими на тот момент новогодними каникулами декабрьские счета формировались раньше обычного срока. И снятие показаний приборов учета тепла проводилось 8-9 декабря», — сказал Лукьяненко.

Он подчеркнул, что в одной платежке выставить плату за тепло за декабрь и за январь было нельзя, поскольку услугу по поставке тепловой энергии предоставляли разные ресурсоснабжающие организации — потребленный ресурс за 20 дней декабря в платежке за январь 2021 года начисляло МУП «СЕЗ», а за январь начисления делало уже МУП «Подольская теплосеть». В домах, где приборы учета не установлены, начисления за потребленные коммунальные ресурсы проводят по нормативам, установленным в законодательном порядке.

Власти 11 марта в ДК «Машиностроитель» (улица Ленина, 20) и 12 марта в Детской музыкальной школе (улица Театральная, 6) встретятся с жителями микрорайона Климовск и дополнительно ответят на вопросы по этой теме. Ранее информация была размещена в платежках и в объявлениях.

В целях выравнивания тарифов на теплоснабжение в текущем году с 1 января 2021 года ресурсоснабжающей организацией, предоставляющей коммунальные услуги отопления и горячего водоснабжения в многоквартирные дома микрорайона Климовск, стала Единая теплоснабжающая организация городского округа Подольск МУП «Подольская теплосеть».