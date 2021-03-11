РИАМО - 11 мар. Согласно заявлению Роскомнадзора, инцидентов по причине замедления работы Twitter в России не зафиксировано, сообщает Газета.ru.

«Twitter замедлен штатно. Замедление распространяется на доставку аудио-, видеоконтента и графических изображений. Текстовые сообщения доставляются без ограничений», — говорится в сообщении.

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования обеспечивает контроль работы сети круглые сутки вместе с дежурными службами операторов связи. Инцидентов, связанных с замедлением доступа к сервису, не выявлено.

По заявлению ведомства, Twitter не отреагировал на проблему с запрещенным контентом. Соцсеть не удалила свыше 3,1 тысячи материалов с противоправной информацией.

Ранее Роскомнадзор направил в Twitter требования об удалении запрещенных материалов с детской порнографией, пропагандой наркотиков и суицида. По этой причине с 10 марта ведомство начало замедлять скорость работы социальной сети на территории России.