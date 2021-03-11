РИАМО - 11 мар. С 26 апреля по 30 мая жители Подмосковья смогут проголосовать за благоустройство общественных территорий в регионе на единой онлайн-платформе «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Платформа разработана Минстроем России и АНО «Диалог Регионы». После регистрации через сайт госуслуг или соцсети пользователь сможет выбрать территории, которые, по его мнению, больше всего нуждаются в обновлении. Также голосование будет доступно в мобильной версии.

«Одна из важнейших задач — это привлечение жителей к участию в голосовании и выборе пространств для благоустройства. Чем больше людей примет участие в благоустройстве своих городов, тем комфортней и уютней они будут становиться», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

По его словам, именно жители видят и чувствуют свой город изнутри, а также знают, чего в нем не хватает.

В четверг также стартовала регистрация волонтеров для поддержки данного проекта. Заявку можно оставить по ссылке. Волонтерские штабы сформируют к 22 марта в каждом округе для информирования жителей о проектах, которые выносятся на обсуждение. Через добровольцев также можно будет зарегистрироваться на платформе и проголосовать — всего лишь по номеру телефона.

«Жители ежегодно принимают участие в голосовании за выбор общественных территорий для благоустройства в первую очередь. Ранее подобное голосование проходило на площадке «Добродел». Теперь благодаря Минстрою России и АНО «Диалог Регионы» появится одна общая площадка для проведения голосования за объекты благоустройства», — добавил Хайкин.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Подмосковье благоустроили 35 общественных территорий, также обновлена инфраструктура в 14 парках культуры и отдыха.

В планах на этот год благоустройство 41 общественного пространства, в том числе реализация 11 проектов-победителей конкурса малых городов и исторических поселений 2020-2021 годов.

Подмосковье третий год подряд лидирует в рейтинге Минстроя РФ по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Область вошла в топ-3 регионов по индексу качества городской среды за 2019 год.

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