РИАМО - 11 мар. В честь Масленицы «Мострансавто» раздаст на автовокзалах Подмосковья более 1 тысячи блинов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Получить угощение можно с 11 по 14 марта на некоторых автовокзалах и автостанциях компании в различных городах Подмосковья», — говорится в сообщении.

В этом году расширили список площадок, где пассажиров будут угощать блинами. Так, в акции примут участие автостанции Балашихи, Солнечногорска, Ногинска, Чехова, Дмитрова, а также Подольска, Электрогорска и других городов области.

Кроме блинов, во время сильных морозов перевозчик также угостит пассажиров горячим чаем.

Также 13 марта в 11:00 ведомственный пансионат компании «Нара» приглашает проводить зиму. На мероприятии будут вкусные угощения, конкурсы с призами и развлекательная программа.