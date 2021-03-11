РИАМО - 11 мар. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Надежные системы» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в УФАС поступило обращение от Психиатрической больницы №8 о внесении сведений в отношении фирмы в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения контракта на монтаж системы контроля допуска.

«По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Надежные системы» — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», - говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Надежные системы» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.