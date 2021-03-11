РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мар. Люберчанин Андрей Чуричев стал победителем фестиваля спортивного ориентирования, заняв первое место в своей возрастной группе, мероприятие прошло на территории Томилинского лесопарка, говорится в сообщении комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

В соревнованиях поучаствовали около 500 юных спортсменов из Москвы, Московской, Смоленской и Тульской областей, других регионов России.

«Во время фестиваля спортсмены на маркированной дистанции состязались в точности определения своего местонахождения. Городской округ Люберцы представили 20 участников. В упорной борьбе люберецкий ориентировщик Андрей Чуричев занял 1 место среди мальчиков в возрастной категории 10 лет. Среди девочек 2 место заняла Екатерина Стрелкова», - говорится в сообщении.

В комитете также отметили результативные выступления люберецких спортсменов Ивана Порхунова, Ярослава Карпова, Екатерины Пискуловой, Софии Гранкиной и пожелали им удачи в летнем сезоне.