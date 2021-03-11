РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 мар. В 2023 году в микрорайоне Северный Домодедова планируется строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым футбольным манежем, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию объекта. Завершить строительство и ввести новый объект спорта в эксплуатацию планируется в 2023 году», - говорится в сообщении.

Объект построят в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов инфраструктуры» за счет средств бюджета.