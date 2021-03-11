РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 мар. В Мытищинской городской клинической больнице в 2020 году провели более 4 тысяч процедур заместительной почечной терапии, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Всемирный день почки отмечается ежегодно во второй четверг марта, начиная с 2006 года. Руководящий комитет Всемирного дня почек объявил 2021 год «Годом хорошей жизни с заболеваниями почек».

«В 2020 году в отделении экстракорпоральных методов детоксикации и гемодиализа Мытищинской городской клинической больницы проведено свыше 4000 процедур заместительной почечной терапии. Свыше 2500 процедур выполнено у пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Свыше 100 пациентов получили полноценную почечную терапию в условиях реанимационного отделения», - говорится в сообщении.

Диагностика и лечение данной патологии, особенно на поздней стадии заболевания, серьезно влияют на жизнь, а также способность участвовать в повседневной деятельности, такой как работа, путешествия. Руководящий комитет Всемирного дня почек призывает, помимо традиционного акцента на профилактику, диагностику и лечение заболеваний почек, в текущем году обратить внимание на всестороннюю поддержку пациентов и активное вовлечение в разработку, внедрение и оценку мероприятий для достижения практических условий, для нормальной повседневной жизни.