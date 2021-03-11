РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мар. В жилом комплексе «Люберецкий» завершили строительство школы на 1,5 тысячи мест с IT-полигоном и теплицами, говорится в сообщении пресс-службы ГК «ПИК».

«ПИК» завершил строительство школы в проекте «Люберецкий». Образовательное учреждение, рассчитанное на 1,5 тысячи учеников, войдет в состав ультрасовременного воспитательно-образовательного комплекса и будет специализироваться на углубленном изучении иностранных языков: английского, немецкого, французского и испанского», - говорится в сообщении.

В новой школе созданы мастерские дерево- и металлообработки, кабинеты кулинарии, классы кройки и шитья. Также там появился целый IT-полигон, где ребята будут практиковаться в робототехнике. Любители садоводства смогут проводить собственные эксперименты в теплицах. Многофункциональные спортивные площадки позволят школе иметь, как минимум, несколько баскетбольных и волейбольных команд.

«Школа в «Люберецком» — уникальная образовательная среда, при создании которой учитывались не только интересы разных возрастных групп, но и особенности восприятия пространства. Сориентироваться в большом здании ребятам поможет цветная навигация, а в современных и уютных общественных зонах можно пообщаться в перерывах между занятиями», - уточняется в материале.

При проектировании пространства для людей с ограниченными возможностями расположили входы на уровне земли, в актовых залах выделили специальные места для маломобильных граждан, установили таблички для слабовидящих детей.

Помимо школы с лингвистическим уклоном, в «Люберецком» ПИК уже построил детский сад для 250 малышей. Застройщик планирует построить еще два детсада на 300 и 350 мест. Дополнительно компания займется пристройкой к существующей школе №11 на улице Гоголя - это увеличит вместимость образовательного учреждения на 650 мест.