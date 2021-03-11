РИАМО - 11 мар. Готовность Большой кольцевой линии Московского метрополитена оценили в 74%, в строительстве занято 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Большая кольцевая линия — приоритетный проект метростроения. <...> Общую строительную готовность Большого кольца можно оценить в 74%», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, завершается строительство тоннелей. Работу ведут три тоннелепроходческих комплекса. На участках «Кленовый бульвар» — «Каширская» и «Давыдково» — «Аминьевская» тоннели будут рассчитаны на два пути. Проходка тоннелей завершена на 94%.

Работы по строительству БКЛ хотят ускорить и досрочно завершить в 2022 году.

Большое кольцо станет крупнейшим проектом московского метро — его длина составит 70 км. Кольцо объединит периферийные районы и сократит время пути вдвое. Будет построена 31 станция. БКЛ соединит все радиальные ветки между собой на расстоянии 10 км от существующей Кольцевой линии.

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