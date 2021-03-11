РИАМО - 11 мар. За сутки в Московской области выявили 358 случаев заражения коронавирусом, больше всего новых случаев заражения зафиксировали в Люберцах — 53, при этом в 14 округах региона не выявили за сутки ни одного случая инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 220 778 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

За сутки в Химках выявили 36 случаев коронавируса, в Сергиево-Посадском округе — 30, в Красногорске — 25, в Дмитровском округе — 21, в Королеве — 16, в Балашихе — 15, в Подольске — 13.

По 11 случаев инфицирования выявили за сутки в Реутове и Серпухове, по 10 — в Наро-Фоминском и Одинцовском округах, по восемь — в Истре, Мытищах и Пушкине, по семь — в Домодедове, Ленинском и Раменском округах, по пять — в Орехово-Зуевском округе и Щелкове.

В Долгопрудном выявили четыре случая инфицирования Covid-19 за сутки, в Воскресенске, Коломне, Лосино-Петровском, Павловском Посаде, Пущине и Чехове — по три. Также по два случая заражения выявили в Богородском округе, Волоколамске, Котельниках, Лобне, Лотошине, Луховицах, Озерах, Серебряных Прудах, Талдоме, Фрязине и Электростали, по одному — в округах Дзержинский, Дубна, Егорьевск, Зарайск, Лыткарино, Солнечногорск, Ступино и Шатура.

Ни одного случая заражения не выявили в следующих округах: Жуковский, Бронницы, Власиха, Звездный городок, Кашира, Клин, Краснознаменск, Можайский, Молодежный, Протвино, Рузский, Черноголовка, Шаховская и Электрогорск, а также в Ивантеевке и Красноармейске, которые входят в городской округ Пушкинский, и Рошале, который входит в городской округ Шатура.

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