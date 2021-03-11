РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 мар. В ходе профилактического рейда в сфере пассажирских перевозок эвакуировали 14 автомобилей в Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

Профилактический рейд в сфере пассажирских перевозок прошел в Котельниках. Под особым контролем администрации городского округа Котельники осуществляется наведение порядка в сфере пассажирских перевозок водителями такси. В связи с этим на территории города регулярно проводятся профилактические мероприятия с сотрудниками полиции и курирующими эту сферу организациями правительства Московской области.

«В ходе рейда было проверено 63 автотранспортных средства, выявлено 21 нарушение административного законодательства, эвакуировано 14 автомобилей», - говорится в сообщении.