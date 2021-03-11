РИАМО - 11 мар. Мосгорсуд в четверг оставил в силе приговор муниципальному депутату Юлии Галяминой, осужденной за повторное нарушение правил проведения митингов, сообщает пресс-служба суда.

«Апелляционным определением Московского городского суда приговор Тверского районного суда Москвы в отношении Галяминой, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 212.1 УК РФ, оставлен без изменения», — сообщили в пресс-службе.

В декабре 2020 года Тверской суд столицы приговорил Галямину к двум годам условно по статье 212.1 УК РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Ранее Галямина неоднократно привлекалась к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».