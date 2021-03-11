РИАМО - 11 мар. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе строят переходы через железные дороги, чтобы сократить смертность и травматизм на путях, с начала 2021 года показатели удалось сократить на 11%, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Причем в период с 6 по 8 марта число погибших и пострадавших на путях сократилось на 80% по сравнению с 2020-м годом.

«Сохранение жизней удалось достичь благодаря благоустройству подходов к переходам, построенным ограждениям вдоль путей и перекрытию «народных троп», — сообщили в пресс-службе.

Значительнее всего смертность снизилась в городских округах: Люберцы, Электросталь, Истра, Королев, Павловский Посад, Красногорск и Рузский.

Самой распространенной причиной гибели остается переход железной дороги в неположенном месте. В этом году в Подмосковье продолжится ликвидация «народных троп», благоустройство станций, а также ремонт и строительство пешеходных переходов через пути.

В 2020 году на смертность на железных дорогах в Подмосковье снизили на 25% — это рекордная для региона цифра.

Минтранс Подмосковья призывает всех пассажиров пользоваться только санкционированными переходами через пути. Перед переходом нужно обязательно снять наушники и капюшон. На станции опасно подходить к краю платформы.