РИАМО - 11 мар. Жители поселков Октябрьский и Мирный в подмосковных Люберцах получат чистую воду благодаря новому водопроводу, сообщается в Telegram-канале «Воробьев Live».

В четверг в присутствии губернатора Подмосковья Андрея Воробьева министр ЖКХ региона Антон Велиховский, гендиректор АО «Мосводоканал» Александр Пономаренко и глава Люберец Владимир Ружицкий подписали соглашение о начале строительства.

«Качество воды из-за смещения водоносных слоев в поселках Октябрьский и Мирный ранее испортилось. Решение нашлось — коммуникации поселков подключат к сетям «Мосводоканала». Для этого будут построены два участка водовода длиной свыше 7 км», — говорится в сообщении.

По словам Воробьева, за последние годы уже 2 миллиона человек в области обеспечили чистой водой.

«Мы очень активно развиваем Восточную систему водоснабжения. Сегодня мы начинаем большой проект: 8 месяцев будут идти проектирование и затем уже сама фаза стройки», — отметил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что чистая вода для жителей по доступной цене является приоритетным направлением работы властей Подмосковья.

До 2024 года в Люберцах по губернаторской программе «Чистая вода» проведут реконструкцию еще пяти водозаборных узлов. Качественной водой дополнительно обеспечат более 48 тысяч жителей округа.