РИАМО - 11 мар. Подмосковные пожарные локализовали возгорание в автосервисе в деревне Калиновка в Ленинском городском округе на площади 1,67 тыс кв м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре поступило в четверг в 03:50. Возгорание произошло в одноэтажном электрифицированном здании по адресу: деревня Калиновка, строение 1.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение здания автосервиса по всей площади – 150 кв м. Угроза рядом стоящему административному зданию 10х15 м и трансформаторной будке 5х5 м», - передает пресс-служба.

В 12:20 площадь пожара выросла до 1,6 тыс кв м. В 12:23 возгорание локализовали на площади в 1670 кв м.

По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. Дальнейшая информация уточняется.

К тушению пожара привлекли 65 пожарных и 19 единиц техники.