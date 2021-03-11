РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 11 мар. Управляющие компании подмосковных Котельников выполнили 105 заявок от жителей по отоплению с начала отопительного сезона, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«105 заявок жителей городского округа Котельники по вопросам отопления исполнили управляющие организации с начала отопительного сезона 2020-2021 годов. Это на 78% больше, чем за аналогичный период 2019-2020 года. Работу с обращениями по данным вопросам контролирует Госжилинспекция Московской области в Центре управления регионом (ЦУР)», - сказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Обращения жителей в Единую диспетчерскую службу Московской области (ЕДС МО) принимаются по шести подкатегориям: «неполный/неравномерный прогрев прибора отопления», «течь стояков и приборов отопления», «изоляция трубопроводов», «низкая температура в подъездах», «ненадлежащее качество коммунальной услуги (холодно/жарко в квартире)», «отсутствие отопления». Наибольшее количество заявок из Котельников с октября по начало февраля исполнены по двум последним подкатегориям - 49 и 38 соответственно.

«Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг, нормативная температура воздуха в жилых помещениях Подмосковья должна быть не ниже плюс 18 градусов, в угловых комнатах плюс 20 градусов. Допустимые отклонения: в ночное время с 0:00 до 5:00 - не более чем на 3 градусов; в дневное время снижение температуры воздуха не допускается», - уточнила Федина.

Отопление должно быть бесперебойным и круглосуточным в течение всего отопительного сезона. Допустимая продолжительность перерыва – не более 24 часов в течение месяца. Единовременно – не более 16 часов при температуре воздуха в жилых помещениях от плюс 12 градусов и не более четырех часов при температуре воздуха в жилых помещениях от плюс 8 градусов до плюс 10 градусов.

В случае несоблюдения данных требований необходимо обратиться в свою управляющую организацию. Сейчас это удобнее всего сделать через портал: eds.mosreg.ru. Заявку УК принимают в течение 24 часов, а затем выполняют в регламентированные сроки. Исполнение находится под контролем Госжилинспекции, а заявитель должен согласовать выполненные работы для закрытия заявки.