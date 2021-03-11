РИАМО - 11 мар. Строительство новой радиальной Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена планируют начать до конца текущего года, трассировка линии уже утверждена, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Уже сегодня мы прорабатываем проекты новых радиальных линий метро для улучшения транспортного обслуживания динамично развивающихся районов города. Например, уже в этом году планируется начать работы по сооружению нескольких станций на Рублево-Архангельской линии», - сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Трассировка линии уже утверждена. Сейчас строятся переходы между станциями БКЛ и будущей Рублево-Архангельской линии на станции «Улица Народного Ополчения». Работы на самой линии начнут до конца года.

Новая линия пройдет от делового центра «Москва-Сити» до Рублево-Архангельского за пределами МКАД, входящего в район Кунцево на западе столицы. По словам Бочкарева, линия будет востребована не только жителями района Хорошево-Мневники, но также и жителями Кунцево.

Длина Рублево-Архангельской линии составит 20 км. На ней построят станции: «Пресня», «Улица Народного Ополчения», «Бульвар Генерала Карбышева», «Живописная», «Строгино», «Троице-Лыково», «Рублево-Архангельское» и «Ильинская».​

Какие станции метро откроют в Москве в 2021 году>>