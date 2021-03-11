РИАМО - 11 мар. В Подмосковье перед судом предстанет 60-летний предприниматель, обвиняемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего погибло шесть человек, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел в марте 2018 года. Мужчина должен был проверить вентиляционные и дымовые каналы в жилом доме, но не сделал этого, хотя это были его прямые должностные обязанности.

«В результате произошло засорение обломками кирпича каналов дымохода и вентиляции газового оборудования жилого дома в Ногинске. Это привело к отравлению окисью углерода шести человек, трое из которых дети. Все они погибли», — отмечается в материале.

Следствие провело многочисленные экспертизы, а также опросило свыше 60 свидетелей по делу. Уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд для рассмотрения по существу.