Отсутствие тепла в столице в середине марта – не повод расстраиваться, ведь зарядиться по-настоящему весенним настроением можно благодаря интересным мероприятиям грядущего уикенда. В пятницу гостей и жителей столицы ждут выставка, вдохновленная жаркими странами, и концерт Эмира Кустурицы. В субботу фанаты футбола смогут увидеть столкновение двух легендарных московских клубов, а любители театра – посмотреть камерный спектакль по французской пьесе. В воскресенье пройдут концерты пианиста-виртуоза Дениса Мацуева и одного из отцов-основателей русского рока – Бориса Гребенщикова. Об этих и других событиях подробнее – в гиде РИАМО.

ПЯТНИЦА, 12 марта

Выставка «22° – 22°»

Поклонники современного искусства в выходные могут посетить выставку московской художницы Алены Раковой. Ее псевдоним – Exantres. Проект «22° – 22°» посвящен мечтам о далеких и жарких краях и вечном солнечном лете. Художница особое внимание уделяет портретам девушек. Через их образы она передает свои внутренние ощущения и переживания. Подобно персонажам Гогена и Пикассо, героини Exantres облачены в яркие одежды и окружены зеленью. На выставке представят более 20 работ. При желании их можно будет приобрести.

Где: г. Москва, Ростовская наб., д. 5, Booroom Gallery

Когда: 12–14 марта с 12:00 до 20:00

Стоимость: бесплатно

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Vintage Marketplace

Обновить гардероб к весне оригинальными и стильными вещами, которых точно ни у кого нет, можно на винтажном маркете. Он пройдет с 12 по 14 марта в «Цветном». На одной площадке соберутся 60 проектов из Москвы, Петербурга, Киева и других городов. Здесь получится приобрести архивные сумочки, винтажные аксессуары, настоящую джинсу и даже «тяжелый» люкс. На пятом этаже универмага гостей будут ждать вкусная еда и диджейские сеты.

Где: г. Москва, Цветной бул., д. 15, стр. 1, универмаг «Цветной»

Когда: с 12 по 14 марта

Стоимость: бесплатно

Концерт Эмира Кустурицы

сайт "Глав. Club"

Легендарный балканский режиссер Эмир Кустурица в последние годы редко снимает кино, зато активно занимается музыкой. Вместе с ансамблем The No Smoking Orchestra артист выступит в пятницу, 12 марта, на сцене концертной площадки «ГлавСlub». Группа отметит 20-летие альбома Unza Unza Time. Приобрести билеты можно на сайте московского «ГлавClub».

Где: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, «ГлавClub»

Когда: 12 марта в 20:00

Стоимость: от 2 000 рублей

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СУББОТА, 13 марта

Матч «Динамо – Спартак»

Важное событие для футбольных фанатов состоится в субботу – очередное состязание вечных соперников «Динамо» и «Спартака» пройдет в рамках 22-го тура Российской премьер-лиги. Местом проведения матча выбрана «ВТБ Арена». Приобрести билеты можно на сайте площадки.

Где: г. Москва, Ленинградский просп., д. 36, «ВТБ Арена»

Когда: 13 марта в 19:00

Стоимость: от 1 450 рублей

Спектакль «Обычный конец света»

сайт Театра им. Пушкина

Филиал Московского драматического театра имени Пушкина представляет премьеру сезона – спектакль «Обычный конец света», поставленный по полуавтобиографической драме французского драматурга Жана-Люка Лагарса. Ранее эту пьесу адаптировал популярный канадский режиссер Ксавье Долан.

В центре сюжета успешный писатель Луи, который спустя много лет возвращается в родной дом, чтобы сообщить близким о своей неизлечимой болезни. Общение с родственниками дается герою с трудом – эксцентричная мать, бунтующая сестра и недовольный жизнью брат погружены в собственные переживания и обиды. «Обычный конец света» – камерная эмоциональная история о трудностях взаимопонимания, о воспоминаниях и ностальгии, о хрупкости человеческих чувств. Приобрести билеты можно на сайте театра.

Где: г. Москва, Сытинский пер., д. 3/25, филиал Театра им. Пушкина

Когда: 13 марта и 14 марта в 19:00

Стоимость: от 500 рублей

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Концерт группы «Кровосток»

сайт "Глав. Club"

Послушать культовую группу, прославившуюся«художественным гангста-рэпом» можно в субботу, 13 марта. Коллектив со скандальной репутацией выступит на сцене «ГлавClub» с программой «Античная трагедия в славных русских лицах». Гости смогут услышать не только любимые хиты, но и треки с их последнего альбома «ЧБ», вышедшего в 2018 году. Приобрести билеты можно на сайте концертной площадки.

Где: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, «ГлавClub»

Когда: 13 марта в 20:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 марта

Театрально-цирковое шоу «По щучьему велению»

сайт Цирка на проспекте Вернадского

Большой цирк на проспекте Вернадского представляет театрально-цирковой спектакль «По щучьему велению». Добрые и поучительные русские народные сказки любят и взрослые, и дети. В центре сюжета окажутся знакомые персонажи – простачок Емеля, волшебная щука и самоходная печка. Но представлены они будут в новом, самобытном стиле. Удивительную историю дополнят уникальные костюмы, потрясающие спецэффекты и анимация, а также выступление дрессированных животных.

Дети до 3-х лет проходят бесплатно на одно место со взрослым. Приобрести билеты можно на сайте «Яндекс. Афиша».

Где: г. Москва, пр-т. Вернадского, д. 7, Большой цирк на проспекте Вернадского

Когда: 14 марта в 12:00

Стоимость: от 1 500 рублей

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Концерт Дениса Мацуева

Пианист-виртуоз, народный артист России Денис Мацуев вместе со скрипачом Сергеем Крыловым и виолончелистом Александром Раммом выступит в концертном зале «Зарядье». Музыканты сыграют один из сложнейших для исполнения циклов – «Детские сцены» Шумана. Они всегда погружают публику в атмосферу далекой романтической эпохи XIX века. Приобрести билеты можно на сайте «Яндекс. Афиша».

Где: г. Москва, ул. Варварка, 6, стр. 4, концертный зал «Зарядье»

Когда: 14 марта в 16:00 и 20:00

Стоимость: от 4 000 рублей

Концерт группы «Аквариум»

В воскресенье, 14 марта, у поклонников русского рока есть возможность послушать одного из самых ярких представителей жанра – Бориса Гребенщикова. Группа «Аквариум» в полном составе выступит на сцене КЦ «Сатурн» в Раменском. Как и обычно, программа предстоящего концерта держится в строгом секрете, но точно известно, что, помимо своих хитов, музыканты сыграют и новый материал. Приобрести билеты можно на сайте «Яндекс. Афиша».

Где: Московская обл., г. Раменское, ул. Михалевича, д. 2, КЦ «Сатурн»

Когда: 14 марта в 18:00

Стоимость: от 1 900 рублей

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Большой стэндап-концерт

сайт Stand-Up Club №1

В воскресенье, 14 марта, на сцене Stand-up Сlub №1 соберутся три перспективных комика с оригинальным материалом. Зрителей ждут выступления Дмитрия Коваля, который расскажет о панических атаках, сильном похмелье и общении с противоположным полом; Арианы Лолаевой из Осетии, борющейся с национальными стереотипами; и андеграундного стендапера Саши Ни.Приобрести билеты на концерт можно на сайте клуба.

Где: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, Stand-up Сlub №1

Когда: 14 марта в 18:30

Стоимость: 500 рублей

КИНОПРЕМЬЕРЫ

Хоррор «Бывшая»

Мрачные отечественные ужасы на актуальную тему от режиссера Евгения Пузыревского.

Несколько лет назад 16-летний подросток опубликовал в общем чате фото своей девушки, чтобы похвастаться перед друзьями. Сейчас же у него счастливая взрослая жизнь: есть работа, верные друзья и невеста Катя. Но интернет заставляет героя вспомнить подростковую влюбленность, после чего с будущей женой молодого человека начинают происходить необъяснимые мистические события. Из-за таинственных посланий из прошлого своего жениха жизнь девушки превращается в кошмар.

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Мелодрама «Только серьезные отношения»

Ирина Пегова и Александр Робак вромантической комедии о любви и человеческих ценностях.

Главная героиня Соня Чижик учится на первом курсе ВГИКа и мечтает снимать сказки, однако сосредоточиться на учебе ей не дают мысли о красавчике Филиппе с актерского факультета. Чтобы отвлечь Соню от душевных переживаний, подруга регистрирует ее в приложении для знакомств. Девушку ждет череда неудачных свиданий и сомнительных ухажеров. На помощь Соне приезжает отец, но он не может устоять перед соблазнами столицы. Вслед за мужем приезжает и мама Сони – майор полиции. Ситуация доходит до абсурда, и в этой суете Соне нужно закрыть сессию, помирить родителей, а главное – разобраться в своих чувствах.

Боевик «День курка»

Фантастический боевик о временной петле с Мэлом Гибсоном и Фрэнком Грилло в главных ролях.

Бывший агент спецназа Рой уже сотню раз погибал в перестрелках и драках, однако каждое утро он просыпается снова. Герою нужно прервать этот круг и успеть спасти свою семью. Для этого он должен любым способом дойти до главного босса, прямо как в видеоигре.

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Триллер «Асоциальная сеть»

Основанный на реальных событиях триллер о Марке Цукерберге и темной стороне интернета.

Главный герой картины Росс Ульбрихт создет свой «Амазон» в мире даркнета – здесь преступники со всего мира сбывают оружие, поддельные документы и наркотики. У него есть деньги, связи, возможности – кажется, что злой гений неуязвим. Однако за раскрытие масштабного киберпреступления берется правительственный агент Рик Боуден.