РИАМО - 11 мар. В Московском зоопарке начались работы по монтажу декоративных конструкций на строящемся мосту, реконструкцию моста планируют завершить в этом году, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«В этом году мы завершим реконструкцию моста через Большую Грузинскую улицу, соединяющего «Старую» и «Новую» территории Московского зоопарка», – отметил руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Он подчеркнул, что монтаж декоративных ограждающих конструкций уже ведется на участке моста, расположенном на «Новой» территории зоопарка.

Дополнительное пролетное строение возводится с западной стороны от существующего моста. Ширина перехода после завершения работ будет увеличена с нынешних четырех до девяти метров.

Новый мост по форме будет напоминать закручивающуюся морскую волну. Этого эффекта добиваются за счет декоративных конструкций из алюминиевых сплавов.

Одновременно с реконструкцией моста продолжаются работы по строительству павильона «Ластоногие» и нового входа в Московский зоопарк, который расположится со стороны станции метро «Баррикадная».

Павильон «Ластоногие» в Московском зоопарке будет готов к лету 2021 года>>