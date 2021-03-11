РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 11 мар. Прокуратура Московской области организовала проверку по факту смерти трехлетнего мальчика после выпадения из окна в городском округе Дзержинский, сообщается на сайте ведомства.

По предварительной информации, 10 марта днем мальчик был госпитализирован после падения с высоты. От полученных травм ребенок скончался в четверг ночью в медицинском учреждении.

«Прокуратура установит причины и условия произошедшего, даст правовую оценку действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей», - говорится в сообщении.

Проведение проверки поручено Люберецкой городской прокуратуре. Ход проверочных мероприятий поставлен на контроль.