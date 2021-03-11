РИАМО - 11 мар. Экипажи вертолетов Московского авиационного центра (МАЦ) начали облет территорий, чтобы выявить возможные места подтоплений, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Разведка с воздуха проводится дежурными экипажами ежедневно на территории ТиНАО, Южного, Юго-Западного, Западного, Северо-Западного и Зеленоградского административных округов», - сказал заммэра.

Он уточнил, что облет совершают многофункциональные вертолеты Ка-32А. Если будет необходимость, то в столице намерены задействовать и другие воздушные суда.

Облет позволяет своевременно выявлять риски из-за весенних паводков и оперативно реагировать на ситуацию. Если во время мониторинга обнаружат угрозу подтопления, то пилоты передадут информацию в городские службы.

Сейчас на балансе МАЦ находятся 11 воздушных судов, включая пять пожарных (четыре Ка-32А и один Ми-26Т), пять санитарных (ВК117С-2) и один Bell-29 для мониторинга обстановки.