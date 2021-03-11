РИАМО - 11 мар. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов отметил системность работы Владимира Головнева на посту уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

На заседании Мособлдумы в четверг Головнев отчитался перед депутатами о деятельности института подмосковного бизнес-омбудсмена в 2020 году.

«Хочу сказать слова благодарности (Головневу - ред.). Важную и нужную работу делаете здесь, на территории региона. Мы ее видим в каждом муниципалитете. Спасибо за взаимодействие с нашими коллегами. То, что представлено в докладе, показывает, что работа ведется системно и на высоком уровне», - сказал Брынцалов.

Кроме того, он высказал надежду на дальнейшее взаимодействие с региональным бизнес-омбудсменом.

Председатель комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта Олег Жолобов также поблагодарил Головнева за проделанную в 2020 году работу.

«Ваша работа была заметна, вы действительно многим помогли сохранить бизнес. Не отказывали никому, кто обращался к вам или к вашим представителям», - сказал Жолобов.

В ходе своего доклада Головнев сообщил, что подмосковный бизнес достойно преодолел «вирусный» кризис благодаря мерам поддержки, принятым на федеральном и региональном уровнях. Также он отметил, что годовое количество обращений в минувшем году увеличилось примерно в пять раз и достигло 8 тысяч.