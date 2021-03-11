РИАМО - 11 мар. В 2021 году Фонд национального благосостояния останется без пополнений, это стало результатом сложностей, которые возникли в 2020 году из-за недополученных нефтегазовых доходов, сообщает kp.ru.
Об этом сообщили в Счетной палате по итогам мониторинга использования средств фонда за январь-ноябрь 2020 года.
По словам аудитора Алексея Саватюгина, источник пополнения ФНБ представляет собой дополнительные нефтегазовые доходы, но вместо дополнительных доходов сформировались недополученные нефтегазовые доходы. Кроме этого, средства, которые приобрели в иностранной валюте за счет дополнительных нефтегазовых доходов в I квартале 2020 года, были полностью использованы.
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