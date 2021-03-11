РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мар. Волонтеры молодежного центра «Максимум» подмосковного Подольска раздали листовки с информацией о вакцинации от Covid-19 прохожим, сообщается в группе «МБУРМ «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 10 марта сотрудники и волонтеры молодежного центра «Максимум» провели акцию и раздали листовки с информацией о вакцине и адресах пунктов бесплатной вакцинации от Covid-19 на территории округа», - говорится в сообщении.

Волонтеры раздали информационные листовки прохожим и призвали беречь свое здоровье.

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