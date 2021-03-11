РИАМО - 11 мар. Прощание с народной артисткой РСФСР, композитором, пианистом Людмилой Лядовой пройдет 13 марта в Новодевичьем монастыре, сообщает ТАСС.

«Организаторы прощания позвонили, сообщили, что в доме композиторов на большой сцене идет ремонт, поэтому будет Новодевичий монастырь», - сказал представитель композитора.

Он уточнил, что вопрос о том, где ее похоронят пока решается. Родные Лядовой обратились в мэрию с просьбой похоронить ее на Новодевичьем кладбище.

Лядовой не стало 10 марта. Она умерла в возрасте 95 лет. За долгие годы творчества Лядова стала автором нескольких сотен работ. Ее песни исполняли Иосиф Кобзон, Гелена Великанова, Людмила Зыкина, Эдуард Хиль, Юрий Богатиков.

Композитор является заслуженным деятелем искусств РСФСР и народной артисткой РСФСР. Также была награждена орденами Дружбы и «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степеней.