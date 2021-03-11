РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 мар. Подольский дзюдоист Николай Цветков победил в турнире «Юность России» в весовой категории 66 килограмм среди юношей до 23 лет и завоевал путевку на финал России, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

На днях в городе Орел прошел турнир «Юность России» по дзюдо. В нем приняли участие 147 борцов из 22 регионов России.

«Подольский спортсмен Николай Цветков одержал победу в весовой категории 66 килограмм среди юношей до 23 лет.

Он выполнил норматив мастера спорта России и завоевал путевку на финал России», - говорится в сообщении.