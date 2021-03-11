РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мар. В культурном центре «Дом офицеров» Люберец в четверг пройдет бесплатный мастер-класс по сальсе, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«11 марта культурный центр «Дом офицеров» приглашает люберчан на мастер-класс по бальным танцам «Клубная латина – сальса». Начало в 19:00», – говорится в сообщении.

Мероприятие проведет руководитель коллектива спортивно-бального танца R.O.S.A. Dance Club Роман Орловский. Вход по предварительной записи по телефону: 8(495)501-63-57.

КЦ «Дом офицеров» находится по адресу: улица 3-е Почтовое отделение, дом №30.