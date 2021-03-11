РИАМО - 11 мар. Деятельность правоохранителей и имущественные вопросы стали главными «нековидными» темами обращений в аппарат подмосковного бизнес-омбудсмена в 2020 году, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.
На заседании Мособлдумы в четверг Головнев представил доклад о деятельности института подмосковного бизнес-омбудсмена в 2020 году.
Он добавил, что права 54% обратившихся в минувшем году удалось восстановить.
В помощь бизнесу в 48 городских округах Подмосковья работают общественные приемные областного бизнес-омбудсмена.
В Подмосковье продолжают работу экспертная комиссия по вопросам уголовного преследования предпринимателей и центр медиации, созданный для налаживания взаимодействия бизнеса с различными ведомствами.
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