РИАМО - 11 мар. Деятельность правоохранителей и имущественные вопросы стали главными «нековидными» темами обращений в аппарат подмосковного бизнес-омбудсмена в 2020 году, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

На заседании Мособлдумы в четверг Головнев представил доклад о деятельности института подмосковного бизнес-омбудсмена в 2020 году.

«Тематика поступивших обращений по основной повестке (не связанной с пандемией коронавируса - ред.). Примерно четверть - это деятельность правоохранительных органов, 14% - земельно-имущественные отношения, 13% - нарушения в сфере госзакупок и 11% - нарушения в налоговой сфере», - сказал Головнев.

Он добавил, что права 54% обратившихся в минувшем году удалось восстановить.

В помощь бизнесу в 48 городских округах Подмосковья работают общественные приемные областного бизнес-омбудсмена.

В Подмосковье продолжают работу экспертная комиссия по вопросам уголовного преследования предпринимателей и центр медиации, созданный для налаживания взаимодействия бизнеса с различными ведомствами.