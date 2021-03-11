РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 мар. Юридические лица и индивидуальные предприниматели городского округа Люберцы, осуществляющие управление многоквартирными домами, могут получить субсидию на возмещение части затрат, связанных с выполненным ремонтом подъездов в многоквартирных домах в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«С 09 марта 2021 года по 1 мая 2021 года в администрации городского округа Люберцы организован прием документов для участия в отборе на предоставление субсидий», - говорится в сообщении.

Ознакомится с подробной информацией и скачать образец заявления можно по ссылке.