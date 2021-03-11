РИАМО - 11 мар. Депутаты Московской областной думы утвердили награды для поисковых отрядов, действующих на территории региона, их будут вручать за вклад в развитие поисковой деятельности, передает корреспондент РИАМО.

«Проект постановления направлен на поощрение и поддержку поискового движения в нашем регионе. Комитет молодежи и спорта предлагает в благодарственных письмах и почетных грамотах Московской областной думы записывать за какой вид деятельности присвоена награда. В данном случае - за значительный вклад в развитие поисковой деятельности в Московской области», - сказал председатель комитета по делам молодежи и спорта Олег Жолобов.

По результатам полевого сезона Московской области 2020 года, в поисковых работах приняло участие 938 человек, на местах боев обнаружены останки 463 бойцов и командиров Рабоче – крестьянской Красной армии, а во время раскопок найдены 38 смертных медальонов, 2 награды и 20 именных вещей.

На основании прочитанных личных данных установлены 26 имен, из них 20 числились без вести пропавшими, для шести – уточнено место захоронения. Поисковиками найдены родственники 21 красноармейца, погребены останки 444 защитников Отечества. Было создано 2 музея поисковых отрядов и 3 передвижных выставки поисковых находок.