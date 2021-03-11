РИАМО - 11 мар. Четыре спортивных объекта построят в Москве со статусом инвестиционного проекта, среди возводимых объектов – серфинг-парк, два Ледовых дворца и один спорткомплекс для детей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Для возведения указанных спортивных объектов инвесторы в прошлом году получили в аренду 8 га земли. Три объекта построят в Хорошево-Мневниках на территории Мневниковской поймы, еще один находится в Таганском районе.

«В прошлом году в рамках масштабных инвестиционных проектов город выделил инвесторам землю для строительства четырех крупных спортивных комплексов. Их общая площадь составит 85 тыс кв м. В рамках одного из проектов будет создан первый в России серфинг-парк», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Еще в Хорошево-Мневниках построят Ледовый дворец площадью 25 тыс кв м. Он расположится на участке в 2,5 га. В нем будут проходить тренировки сборной России по керлингу. Площадка сможет принимать международные соревнования по этому виду спорта. Также в этом районе появится Ледовый дворец для фигуристов на площади 2 га.

В Таганском районе на участке земли в 0,1 га построят детский крыто-открытый спортивный комплекс площадью 560 кв м.

15 объектов образования планируют ввести в эксплуатацию в Москве в 2021 году >>