РИАМО - 11 мар. За последние сутки подмосковные медики вылечили от коронавируса еще 420 пациентов, таким образом, количество выздоровевших увеличилось до 180 752 человек, сообщает региональный оперштаб по ситуации с Covid-19.

Также за сутки скончались 28 пациентов с подтвержденным коронавирусом. За весь период пандемии в регионе скончался 4 991 Сovid-пациент.

В Московской области продолжается масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции. Сделать прививку можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Для этого нужны лишь паспорт и полис ОМС.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

11 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 1 578 пациентов вылечили от коронавируса в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 15 601 человек.

- Более 10 тыс Covid‑пациентов получили иммунную плазму крови в Москве. Стать донором плазмы и помочь пациентам с коронавирусной инфекцией могут люди от 18 до 55 лет, которые уже перенесли Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 9 270 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 358 больных. В Москве - 1281.