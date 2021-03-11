РИАМО - 11 мар. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Россия снижает зависимость экономики от доллара, так, в конце февраля РФ включила в валютную структуру средств Фонда национального благосостояния японскую йену и китайский юань, сообщает kp.ru.

«Так, в рамках Евразийского экономического союза у России расчеты в национальных валютах выросли до 74%. Последовательно наращиваем мы и торговлю в национальных валютах с КНР, Турцией», — сказал Володин.

Он добавил, что в конце февраля Россия включила в структуру средств Фонда национального благосостояния йену и юань. Доли доллара и евро в структуре снизились до 45% и 35% соответственно. Доля фунта стерлингов не изменилась.

Ранее о необходимости снижать зависимость российской экономики от доллара говорила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В то же время она отмечала, что из обращения доллар не уйдет.