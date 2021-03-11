РИАМО - 11 мар. В середине 2021 года в столичном районе Люблино начнется переселение жителей по программе реновации жилфонда, новое жилье получат более 100 семей, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«В Люблине начнется переселение жителей на улице Люблинской, дом 111 строения 2 и 3. Они получат квартиры в соседней новостройке по адресу: Люблинская улица, дом 111Б, корпус 1, корпус 2 и тем самым станут первыми новоселами в районе. Ориентировочные сроки начала переселения – середина этого года», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он подчеркнул, что до 2024 года в этом районе в рамках первого этапа программы реновации планируется предоставить новое жилье почти 10 тыс москвичей и расселить 48 домов. Всего здесь подобрано 18 «стартовых» площадок. Планируется расселить 152 жилых дома, в которых проживает 29,7 тыс жителей.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в 2017 году. Она коснется более 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5175 домов.