РИАМО - 11 мар. Для подмосковных граждан упростили получение имущественных услуг, улучшение онлайн- и офлайн-сервисов ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В услуге по бесплатному оформлению земли в собственность оптимизирована электронная форма заявления. Благодаря этому снижается риск ошибок в кадастровом номере участка, а значит, уменьшится число отказов в оказании услуги. Сервисом могут воспользоваться многодетные семьи или некоммерческие организации», – сказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Он добавил, что в 2020 году на региональном портале услугу получили свыше 4 тысяч заявителей.

Рымар отметил, что получение договора аренды возможно в 126 центрах «Мои документы», а уведомление о предоставлении услуги придет на электронную почту заявителя.

По словам министра, две услуги, а именно по предоставлению земельных участков в аренду или собственность на торгах и в безвозмездное пользование, улучшат до конца марта.

Арендаторы имущества без проведения торгов могут больше не обращаться в ведомство.

Услуга по предоставлению в аренду имущества в Подмосковье доступна в МФЦ. Сервис по предоставлению земельных участков в собственность бесплатно доступен на региональном портале госуслуг по ссылке.