РИАМО - 11 мар. Для подмосковных граждан упростили получение имущественных услуг, улучшение онлайн- и офлайн-сервисов ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Он добавил, что в 2020 году на региональном портале услугу получили свыше 4 тысяч заявителей.
Рымар отметил, что получение договора аренды возможно в 126 центрах «Мои документы», а уведомление о предоставлении услуги придет на электронную почту заявителя.
По словам министра, две услуги, а именно по предоставлению земельных участков в аренду или собственность на торгах и в безвозмездное пользование, улучшат до конца марта.
Арендаторы имущества без проведения торгов могут больше не обращаться в ведомство.
Услуга по предоставлению в аренду имущества в Подмосковье доступна в МФЦ. Сервис по предоставлению земельных участков в собственность бесплатно доступен на региональном портале госуслуг по ссылке.
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