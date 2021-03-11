РИАМО - 11 мар. Ежегодное количество обращений в аппарат подмосковного бизнес-омбудсмена в 2020 году выросло в пять раз из-за пандемии коронавируса, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

На заседании Мособлдумы в четверг Головнев представил доклад о деятельности института подмосковного бизнес-омбудсмена в 2020 году.

«Количество обращений увеличилось примерно в пять раз (в 2020 году - ред.). Мы получили порядка 8 тысяч обращений, за каждым из них стоит боль конкретного предприятия», - сказал Головнев.

Он отметил, что в первом полугодии 2020 года, в период распространения коронавируса и введения наиболее строгих антиковидных ограничений, аппарат уполномоченного работал в режиме 24/7.

Головнев добавил, что в период разгара пандемии в основном бизнес направлял просьбы о смягчении ограничительных мер. Также предприниматели просили разъяснить требования к работе в условиях пандемии и вносили предложения об изменении законодательства.

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