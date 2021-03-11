РИАМО - 11 мар. Ежегодное количество обращений в аппарат подмосковного бизнес-омбудсмена в 2020 году выросло в пять раз из-за пандемии коронавируса, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.
На заседании Мособлдумы в четверг Головнев представил доклад о деятельности института подмосковного бизнес-омбудсмена в 2020 году.
Он отметил, что в первом полугодии 2020 года, в период распространения коронавируса и введения наиболее строгих антиковидных ограничений, аппарат уполномоченного работал в режиме 24/7.
Головнев добавил, что в период разгара пандемии в основном бизнес направлял просьбы о смягчении ограничительных мер. Также предприниматели просили разъяснить требования к работе в условиях пандемии и вносили предложения об изменении законодательства.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
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11 МАРТА
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