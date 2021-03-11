РИАМО - 11 мар. Подмосковный бизнес вышел из «коронавирусного» кризиса с меньшими потерями, чем в других российских регионах, сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев.

На заседании Мособлдумы в четверг Головнев представил доклад о деятельности института подмосковного бизнес-омбудсмена в 2020 году.

«Прошлый год выдался достаточно непростым для предпринимательства Московской области. Но совместными усилиями и депутатского корпуса, и исполнительной власти нам удалось его пройти достаточно достойно. Об этом говорят цифры», - сказал Головнев.

Он отметил, что в минувшем году в целом по стране отмечено существенное падение, порядка 4%, и по количеству субъектов малого и среднего предпринимательства, и по иным экономическим показателям.

«По Московской области этот показатель, как мне кажется, лежит в разряде арифметической погрешности - примерно 0,1%. А если посмотреть на количество индивидуальных предпринимателей, то их число в Московской области увеличилось», - отметил Головнев.

По его словам, такие показатели говорят об эффективности мер поддержки бизнеса, принятых на федеральном и региональном уровнях.

«Примерно 5 млрд рублей было выдано под нулевую ставку по выплате заработной платы работникам Московской области и порядка 19,8 млрд - под 2% на восстановление деятельности по тем отраслям, которые наиболее пострадали от коронавируса», - уточнил Головнев.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

11 МАРТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Еще 1 578 пациентов вылечили от коронавируса в Москве. С начала пандемии в мегаполисе скончались 15 601 человек.

- Более 10 тыс Covid‑пациентов получили иммунную плазму крови в Москве. Стать донором плазмы и помочь пациентам с коронавирусной инфекцией могут люди от 18 до 55 лет, которые уже перенесли Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 9 270 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 358 больных. В Москве - 1281.