РИАМО - 11 мар. УФАС России по Подмосковью вынесло постановление в отношении ООО «Мистраль Трейдинг» о привлечении общества к административной ответственности за непредоставление информации, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

«По мотивированному требованию Московского областного УФАС России ООО «Мистраль Трейдинг» не предоставило сведения, запрошенные в рамках проводимого мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары», – говорится в сообщении.

Таким образом, после рассмотрения административных материалов управление наложило на общество штраф, который составил 50 тысяч рублей.

Из-за непредоставления компанией информации была затруднена работа по предупреждению монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции.​​